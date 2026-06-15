Перспективы и падение цен: как рынки реагируют на новость об открытии Ормузского пролива

Американский президент Дональд Трамп объявил, что сделка между Вашингтоном и Тегераном о возобновлении судоходства через Ормузский пролив и продлении перемирия «полностью завершена». Он также пообещал снять морскую блокаду иранских портов, действовавшую несколько недель, передает Financial Times.

Высший совет национальной безопасности Ирана подтвердил, что текст меморандума окончательно согласован. Замглавы иранского МИДа Казем Гарибабади уточнил, что церемония подписания пройдет в пятницу в Швейцарии.

Мировые рынки отреагировали позитивно. Brent на азиатских торгах рухнула на 4,7% — до 83,21 доллара за баррель. Японский Nikkei взлетел более чем на 5%. Фьючерсы на американские и европейские площадки также перешли к росту.

По словам аналитика eToro Джоша Гилберта, рынки ждали этих новостей месяцами. Как уточнил он, «облегчение налицо: нефть падает, рисковые активы растут после подтверждения Трампа об открытии пролива и снятии блокады». Индекс доллара ослаб на 0,32% — до 99,483 пункта.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 5 базисных пунктов до 4,423%, что говорит об ослаблении инфляционных опасений. При этом золото подорожало почти на 2%, закрепившись выше 4302 долларов за унцию.

Согласно договоренностям, боевые действия прекращаются окончательно и немедленно на всех фронтах, включая Ливан. Блокада Ирана снимается в полном объеме. Пролив начнут разминировать в течение 30 дней, плата за проход судов взиматься не будет. США обязались полностью снять морскую блокаду с иранских портов, говорится в материале.