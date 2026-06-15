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Перспективы и падение цен: как рынки реагируют на новость об открытии Ормузского пролива

Лера Букина

Американский президент Дональд Трамп объявил, что сделка между Вашингтоном и Тегераном о возобновлении судоходства через Ормузский пролив и продлении перемирия «полностью завершена». Он также пообещал снять морскую блокаду иранских портов, действовавшую несколько недель, передает Financial Times.

Перспективы и падение цен: как рынки реагируют на новость об открытии Ормузского пролива
© РИА Новости

Высший совет национальной безопасности Ирана подтвердил, что текст меморандума окончательно согласован. Замглавы иранского МИДа Казем Гарибабади уточнил, что церемония подписания пройдет в пятницу в Швейцарии.

Мировые рынки отреагировали позитивно. Brent на азиатских торгах рухнула на 4,7% — до 83,21 доллара за баррель. Японский Nikkei взлетел более чем на 5%. Фьючерсы на американские и европейские площадки также перешли к росту.

По словам аналитика eToro Джоша Гилберта, рынки ждали этих новостей месяцами. Как уточнил он, «облегчение налицо: нефть падает, рисковые активы растут после подтверждения Трампа об открытии пролива и снятии блокады». Индекс доллара ослаб на 0,32% — до 99,483 пункта.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 5 базисных пунктов до 4,423%, что говорит об ослаблении инфляционных опасений. При этом золото подорожало почти на 2%, закрепившись выше 4302 долларов за унцию.

Согласно договоренностям, боевые действия прекращаются окончательно и немедленно на всех фронтах, включая Ливан. Блокада Ирана снимается в полном объеме. Пролив начнут разминировать в течение 30 дней, плата за проход судов взиматься не будет. США обязались полностью снять морскую блокаду с иранских портов, говорится в материале.