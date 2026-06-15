Не только коньяк с помидорами: что еще производит Армения. Вы сильно удивитесь

Вопреки устоявшемуся мнению об Армении как о сугубо аграрном крае с абрикосами и коньяком, эта страна с населением меньше нашей Самарской области не только сохранила старые заводы, но и открыла новые. Пока одни видят в республике лишь пасторальный отдых у озера Севан, другие строят там современные предприятия и экспортируют продукцию по всему миру. Разбираемся, как Армении удалось занять второе место в ЕАЭС по поставкам одежды и почему местные жители не спешат идти работать на рудники.

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За гранью шашлыка и абрикосов

Для многих туристов Армения - это страна древних монастырей, лаваша и неторопливого отдыха. Однако за этой пасторальной картиной скрывается другая реальность. Там работают заводские конвейеры, дымят трубы теплоэлектростанций, а китайские, американские и российские инвесторы вкладывают миллионы долларов в новые производства.

В 2025 году объем промышленного производства в Армении превысил 3,3 трлн драмов - это около 8,6 миллиарда долларов. Прирост к прошлому году составил почти 5%. Конечно, до статуса второй Германии далеко. Доля промышленности в валовом продукте страны - примерно 15%. Но для небольшой горной республики с населением меньше, чем в одной Самарской области, это более чем достойный результат.

При этом промышленность Армении удивительным образом сочетает старое и новое. Рядом с цехами, где оборудование помнит советскую эпоху, вырастают заводы с американскими инвестициями и роботизированными линиями. Где-то в ходу отсталые технологии и мутные схемы, а где-то - современные стандарты качества, позволяющие поставлять товары в Европу.

Что скрывают кавказские горы?

Основа армянской промышленности - горная добыча. Под кавказскими хребтами спрятана едва ли не вся таблица Менделеева. Медь, молибден, золото, железо, свинец, цинк - список полезных ископаемых тянется на десятки строчек. Особенно ценятся медь и молибден, которые приносят стране основную валютную выручку.

Однако с рабочей силой вышла серьезная проблема. На 400 разведанных месторождениях сегодня действует только 22 рудника. Людей не хватает катастрофически. В промышленности занято не более 10-15% трудоспособного населения Армении. Местные жители не торопятся идти на тяжелую и опасную работу.

В прошлом году работники крупнейшего месторождения Каджаран бастовали. Они требовали поднять зарплаты и своего добились - оклады выросли на 20%. Но этого мало, считают эксперты. Чтобы люди охотнее шли в цеха и на рудники, платить нужно в два раза больше.

Каджаран - это не просто рудник. Это крупнейшее месторождение молибдена на всем постсоветском пространстве. Комбинат использует лишь 5% своих возможностей, но уже сейчас остается главным налогоплательщиком страны и основным источником валюты. Если бы удалось решить кадровую проблему, отдача выросла бы многократно.

«Мы можем добывать больше, но некому работать. Молодежь уезжает в Россию и Европу, а те, кто остается, предпочитают такси или торговлю. Заводской труд у нас перестал быть уважаемым. Чтобы это изменить, нужны не только деньги, но и новая культура производства», - поделился мнением горный инженер из Еревана, попросивший не называть его имени.

Эти слова ярко иллюстрируют главную дилемму армянской промышленности. Деньги и инвесторы есть. Месторождения и заводы - тоже, а людей нет. Парадоксальным образом страна с богатейшими недрами и древними ремесленными традициями сегодня испытывает голод рабочих рук.

Неожиданный лидер легкой промышленности

Самая большая доля в производстве Армении приходится на обрабатывающую промышленность - больше 72%. И здесь страна преподнесла настоящий сюрприз даже искушенным экономистам.

По объемам экспорта продукции легкой промышленности Армения занимает второе место в Евразийском экономическом союзе. Ее доля - 21% от общего экспорта ЕАЭС. В основном это одежда: на нее приходится треть всех поставок союза. Местные швейные фабрики шьют вещи для международных брендов. Мы покупаем эти вещи в магазинах, носим и даже не подозреваем об армянском следе.

При этом активно развивается и металлургия. В марте 2025 года в общине Арарат официально открыли армяно-американский завод GTB Steel. Инвестиции составили 31 миллион долларов. Предприятие создаст 500 рабочих мест и будет выпускать более 110 тысяч тонн стальной арматуры, труб и проката в год.

Еще одно важное направление - пищевая промышленность. Коньяк, вино, минеральная вода, консервы. Всё то, чем Армения славилась веками, теперь упаковывается на современные заводы и расходится по всему миру. Спрос на переработанные продукты растет не меньше, чем на свежие фрукты и овощи.

Армянские помидоры, огурцы, перцы и клубника, как заверяют власти республики, выращиваются по технологиям, которые позволяют поставлять их в Европу.

«Наши экспортные фрукты и овощи имеют сертификат GlobalG.A.P., который является одним из самых высоких уровней сертификации», - заверил министр экономики Армении Геворг Папоян.

Солнечный свет вместо пара и атома

Энергетика Армении тоже меняется на глазах. В 2025 году страна впервые произвела более 10 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Точная цифра - 10 010,3 млн кВт·ч. Годовой прирост - 6,7%.

Расклад по источникам выглядит так:

Тепловые электростанции дают треть электричества - 33,6%. Армянская АЭС, единственная во всем регионе, вырабатывает 29,1%. Гидроэлектростанции - 21%. Солнечные электростанции - уже 16,3%, и эта доля быстро растет.

Солнечная энергия показывает самый бурный рост. За год ее доля увеличилась почти на 45%. Общая мощность солнечных станций, подключенных к общей сети, превысила 1150 МВт. Это на 150 МВт больше, чем планировалось к 2030 году. Значит, цель достигнута на пять лет раньше срока.

Такой рывок в «зеленой» энергетике - результат целенаправленной государственной политики. Для страны, которая зависит от импорта газа и угля, солнечные панели на крышах домов и промышленных зданий стали не просто данью моде, а вопросом энергетической безопасности.

Планы и противоречия

Власти Армении поставили амбициозную задачу: за пять лет нарастить промышленное производство на 50%, до 5 трлн драмов в год. Планы строят постоянно, но картина пока выглядит очень контрастной.

С одной стороны - новые заводы с американскими и европейскими инвестициями, передовые технологии и выход на международные рынки. С другой - старые советские цеха с изношенным оборудованием, мутные схемы экспорта и постоянные жалобы на нехватку кадров.

Главный вопрос остается открытым: где взять людей, когда свои граждане не рвутся к станку и под землю? Промышленность проигрывает конкуренцию сфере услуг, торговле и, конечно, трудовой миграции в страны Европы, а также в Россию. Армяне уезжают, а на их место никто не приходит.