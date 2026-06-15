Эксперт Фролов допустил рост цен на нефть из-за долгого восстановления рынка

Мировой нефтяной рынок, несмотря на возможное временное снижение цен на фоне новостей о мирном соглашении Ирана и США, может столкнуться с новым витком роста котировок, поскольку восстановление добычи в странах Персидского залива до плановых показателей способно растянуться до начала 2027 года. Такое мнение ТАСС высказал главный редактор информационно-аналитического портала "ИнфоТЭК" Александр Фролов.

"Снижение возможно. Но сейчас рынок реагирует избыточно оптимистично. Полноценное открытие пролива, если исходить из открытых данных, можно ожидать в течение 30 суток. Это означает, что нехватка энергоресурсов может сохраниться до середины июля. Или даже до середины августа, так как суда, вышедшие из Персидского в Оманский залив, в течение двух-четырех недель будут идти к покупателям", - сказал Фролов.

Он отметил, что выход уже загруженных судов и погрузка накопленных объемов нефти на новые танкеры не снимает вопроса о непрерывности поставок. По оценке Международного энергетического агентства, страны Ближнего Востока сократили производство примерно на 14 млн баррелей в сутки.

"Возможно, эта оценка завышена. Но одни только страны ОПЕК+ отстают от планов по добыче более чем на 6 млн баррелей в сутки. Если добавить сюда выпавшие с 1 мая из объединения Объединенные Арабские Эмираты, совокупная недостача будет достигать порядка 8 млн баррелей в сутки", - пояснил эксперт.

По его словам, восстановление большей части этих объемов займет около трех месяцев, а выход на плановые показатели может потребовать порядка полугода.

"Таким образом восстановление, по всей видимости, продлится до начала 2027 года. Все эти факторы в ближайшее время попадут в публичное поле, и потому мы можем ожидать нового подъема цен. В дальнейшем, до восстановления стабильных поставок, будут наблюдаться колебания", - добавил Фролов.

Эксперт также обратил внимание на неопределенность в газовом и угольном сегментах. "Неясно, как быстро сможет восстановить поставки Катар, а это в свою очередь порождает вопрос о затягивании энергетического кризиса", - заключил он.

Ранее стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на лондонской бирже ICE снижалась почти на 5% на фоне достижения мирного соглашения между США и Ираном. Как сообщил ранее премьер Пакистана Шахбаз Шариф в Х, соглашение между США и Ираном достигнуто, церемония подписания состоится 19 июня в Швейцарии.