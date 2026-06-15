Поставки российского газа в страны Евросоюза значительно выросли

В апреле поставки трубопроводного газа из России в страны Евросоюза достигли 578,1 миллиона евро — это максимальный показатель с февраля 2025 года, подсчитало РИА Новости на основе данных Евростата.

В годовом выражении показатель вырос на 21%, а в месячном — на 40%. Одновременно европейский импорт российского сжиженного природного газа увеличился на 35% по сравнению с апрелем прошлого года, до 705,3 миллиона евро. Однако относительно марта текущего года объемы поставок СПГ снизились на 24%.

Общая стоимость закупленного европейцами газа (трубопроводного и сжиженного) составила 1,28 миллиарда евро. Это на 28% больше, чем годом ранее, но на 4,7% меньше мартовского показателя.

Ранее «Известия» сообщили, что рост цен на нефть и газ, спровоцированный эскалацией на Ближнем Востоке, вынудит страны Евросоюза увеличить расходы на импорт энергоресурсов более чем на 41 миллиард евро.

В рублевом эквиваленте эта сумма приближается к 3,7 триллиона. Основной удар приходится на крупнейшие экономики сообщества. Германии, по оценкам, придется доплатить 8,6 миллиарда евро, Италии — 6,7 миллиарда, Франции — 4,6 миллиарда.