Названа страна ЕС, ставшая лидером по закупке газа из России

В апреле Венгрия вышла на первое место среди стран Евросоюза по объему закупок российского газа, увеличив импорт почти вдвое по сравнению с мартом, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные Евростата.

Страна приобрела у РФ трубопроводного топлива на 316,97 миллиона евро — самый высокий показатель с декабря 2023 года. В марте Венгрия также покупала небольшие партии сжиженного природного газа, но в апреле от них отказалась. Месячный рост поставок по трубе составил 1,8 раза, а в годовом выражении прибавил 26%.

Болгария заняла вторую строчку, нарастив закупки трубопроводного газа до 157,5 миллиона евро — в 1,6 раза больше мартовских. Далее следуют Греция (87 миллионов, минус 16%) и Словакия (16,6 миллиона, минус 57%).

Европа начнет закупать газ по завышенным ценам

Среди покупателей российского СПГ лидирует Бельгия: за месяц импорт вырос на 3%, а в годовом выражении — втрое, до 260,8 миллиона евро. Франция сократила закупки на 39% по сравнению с мартом и на 14% в годовом исчислении, до 195,5 миллиона евро.

Испания и Нидерланды уменьшили импорт российского сжиженного газа в полтора раза — до 181,7 миллиона и 67,3 миллиона евро соответственно.