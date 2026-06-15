Каллас призвала разрушать российскую экономику «по кирпичику»

Евросоюз рассчитывает, что санкции будут постепенно ослаблять российскую экономику «по кирпичику». Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, передает ТАСС.
Так она прокомментировала принятие промежуточного малого пакета санкций против 80 российских силовиков, религиозных и общественных деятелей, бизнесменов, а также компаний энергетического и оборонного секторов.
ТАСС отмечает, что такой подход отличается от риторики ЕС 2022 года, когда в Брюсселе говорили о задаче разорвать экономику России «в клочья». К промежуточным пакетам Евросоюз перешел в конце 2025 года из-за затянувшегося согласования крупных санкционных блоков. Сейчас страны ЕС обсуждают 21-й пакет санкций против РФ.