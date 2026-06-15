Монголия намерена значительно увеличить объемы торговли с союзником РФ

Президент Монголии Ухнаа Хурелсух на встрече в Улан-Баторе с главой МИД Китая Ван И заявила о планах увеличить двусторонний товарооборот до 20 миллиардов долларов, сообщает Reuters.

По словам Хурелсух, рост на 10% позволит стране укрепить экономические позиции, несмотря на войну в Иране и снижение внутреннего спроса в КНР. В прошлом году объем торговли между странами сократился до 17,7 миллиарда долларов (на 0,6 миллиарда меньше предыдущего года). В совместном заявлении стороны подтвердили намерение развивать экономические связи, но конкретных целей по товарообороту не обозначили.

Ван И отметил, что каждый процент роста китайской экономики увеличивает монгольский экспорт на 4% и стимулирует рост ВВП Монголии на 0,6%. Старший аналитик Economist Intelligence Unit Сюй Тяньчэнь подчеркнул, что положительная динамика уже заметна благодаря увеличению добычи меди в Монголии и готовности Китая закупать этот металл.

Авария на шахте в китайской провинции Шаньси (погибли 82 человека) может повысить спрос на монгольский уголь. В прошлом году Монголия экспортировала более 80 миллионов тонн угля, почти весь объем ушел в Китай.

Ван И также сообщил о планах строительства второй трансграничной железной дороги между странами, что улучшит транспортную доступность. Китай также пообещал поставить 1 миллион доз вакцины против ящура для монгольского скота. Хурелсух заверила, что Монголия не будет действовать в ущерб интересам КНР, независимо от отношений с другими государствами.