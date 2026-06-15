В Иране рассказали о планах по продаже нефти после подписания соглашения с США

Иран сможет беспрепятственно продавать нефть после подписания меморандума с США.

Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД республики Исмаил Багаи, передает РИА Новости.

«Как только меморандум будет подписан, а это должно произойти в пятницу, у Ирана должна появиться возможность для продажи нефтяную продукцию и продукцию нефтехимии», — сказал дипломат.

Багаи добавил, что в рамках соглашения Иран обязуется обеспечивать безопасное судоходство в Ормузском проливе. Также республика будет брать плату за услуги, охрану окружающей среды и страхование судов.

Накануне премьер Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что США и Иран официально заключат сделку 19 июня в Швейцарии. Это подтвердили в Вашингтоне.

Агентство Reuters писало, что проект соответсвующего договора включает в себя возобновление работы Ормузского пролива, отмену нефтяных санкций против Ирана, обязательство Тегерана не производить и не приобретать ядерное оружие, снятие американской блокады иранских портов и так далее. Работу над окончательным мирным договором планируется вести в течение 60 дней.