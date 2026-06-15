Макрон ответил на угрозы Трампа ввести пошлины против Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал угрозы главы Белого дома Дональда Трампа — ранее последний заявил, что США введут пошлины, если Париж не отменит цифровой налог на технологические компании США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TF1.

По словам Макрона, он не пойдет на уступки Трампу из-за подобных угроз. Он добавил, что Европа и США год назад заключили соглашение по пошлинам, и теперь экономике нужно обеспечить стабильность. Подобные меры, по мнению Макрона, не пойдут на пользу ни одной стороне.

«Нет, потому что это не так работает», — ответил он на вопрос журналиста о том, пойдет ли он на уступки.

Макрон также добавил, что собирается «с уважением, но твердостью» обсудить этот вопрос с Трампом.

Напомним, что ранее Трамп заявил о возможном введении пошлин в размере 100% на все французские вина и шампанское.