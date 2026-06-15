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В России ужесточили правила торгов биржевым топливом

Lenta.ru

После роста стоимости летнего дизельного топлива на 6,32 процента, до исторически максимальных 77 177 рублей за тонну, Петербургская биржа снизила предельный шаг повышения цены в ходе торгов до 0,01 процента. Об этом говорится в сообщении на сайте площадки.

В России ужесточили правила торгов биржевым топливом
© Global Look Press

В конце мая правила для дизтоплива смягчались — шаг повышения цены был установлен на уровне 0,25 процента, а на снижение на уровне трех процентов.

Для бензинов марок Аи-92 и Аи-95 правила не изменились. Шаг в сторону повышения ограничен уровнем 0,1 процента, а снижения — 0,3 процента. Для зимнего и арктического дизеля диапазон установлен на уровне 0,5 процента и 10 процентов.

Ранее стало известно, что власти Татарстана ввели лимиты на продажу бензина на отдельных АЗС в республике «во избежание искусственного ажиотажа и обеспечения устойчивой ситуации».

Между тем Минсельхоз опроверг данные СМИ о том, что в отдельных регионах аграрии испытывают сложности с доступностью горюче-смазочных материалов и ценами на них.