Спрогнозировано снижение ключевой ставки в России на 0,25 процентных пункта
Эксперт Никита Масленников в беседе с «Москвой 24» спрогнозировал, на сколько может быть снижена ключевая ставка на заседании Совета Директоров Банка России, которое состоится 19 июня.
Согласно прогнозу эксперта, ключевая ставка ЦБ РФ может быть снижена на 0,25 или 0,5 процентных пункта. Он обратил внимание на то, что существует достаточно широкий разброс вероятностей, и пока сложно делать однозначные выводы. Эксперт подчеркнул, что нужно посмотреть, как будет складываться динамика инфляции.
Масленников указал, что 17 июня станут известны данные по инфляционным ожиданиям населения, а также результаты ежемесячного опроса мониторинга предприятий, проводимого регулятором для понимания состояния деловой активности россиян.
Собеседник издания добавил, что лишь с учетом этих сведений Банком России будет приниматься окончательное решение о снижении ставки.