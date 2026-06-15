Спрогнозировано снижение ключевой ставки в России

Эксперт Никита Масленников в беседе с «Москвой 24» спрогнозировал, на сколько может быть снижена ключевая ставка на заседании Совета Директоров Банка России, которое состоится 19 июня.

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Согласно прогнозу эксперта, ключевая ставка ЦБ РФ может быть снижена на 0,25 или 0,5 процентных пункта. Он обратил внимание на то, что существует достаточно широкий разброс вероятностей, и пока сложно делать однозначные выводы. Эксперт подчеркнул, что нужно посмотреть, как будет складываться динамика инфляции.

Масленников указал, что 17 июня станут известны данные по инфляционным ожиданиям населения, а также результаты ежемесячного опроса мониторинга предприятий, проводимого регулятором для понимания состояния деловой активности россиян.

Собеседник издания добавил, что лишь с учетом этих сведений Банком России будет приниматься окончательное решение о снижении ставки.