Запасы нефти в стратегическом резерве США упали до минимума с 1983 года

Объем нефти в Стратегическом нефтяном резерве США сократился до самого низкого уровня с 1983 года на фоне продолжающегося использования запасов для смягчения последствий конфликта с Ираном. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным федеральной статистики, за прошлую неделю американские власти высвободили еще 8,9 млн баррелей нефти из резерва. В результате объем запасов снизился до 340,3 млн баррелей, что оказалось ниже предыдущего минимума, зафиксированного в июле 2023 года.

Как отмечает CNN, в последний раз стратегический резерв содержал меньше нефти в июле 1983 года, когда администрация президента Рональда Рейгана только формировала эти запасы.

Телеканал указывает, что стратегический резерв стал одним из ключевых инструментов администрации президента Дональда Трампа для сдерживания роста цен на энергоносители и снижения давления на экономику.