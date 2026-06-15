Путин продлил разрешение на оплату российского газа через любые банки РФ

Президент РФ Владимир Путин продлил до 1 октября разрешение на оплату российского газа через любые банки РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 15 июня.

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Иностранные покупатели смогут продолжить расчеты за газ не только через «Газпромбанк», но и через другие российские кредитные организации. Срок действия предыдущего указа истекал 1 июля 2026 года.

В ноябре 2024 года минфин США ввел санкции против «Газпромбанка», через который проходили платежи за экспорт российского газа. Из-за этого страны ЕС и Турция потеряли возможность оплачивать российское топливо.