Великобритания 16 июня объявит новый пакет санкций против России, в который войдут суда для перевозки сжиженного природного газа. Как говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Кира Стармера, приуроченном к начавшейся во французском Эвиане встрече «Группы семи», количество якобы связанных с Россией судов в британских чёрных списках превысит 600.

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Кроме того, Лондон пообещал ввести санкции против компаний, которые, по его мнению, участвуют в закупках западных технологий для нужд российской армии, а также усилить давление на некоторых поставщиков из третьих стран, оказывающих Москве финансовые услуги.

Российское посольство в Великобритании ранее указывало на надуманный характер предлогов для введения британских санкций и обращало внимание на бессмысленность антироссийской санкционной политики.

Ранее сообщалось, что иранские нефтяные танкеры и суда прошли через международные воды.