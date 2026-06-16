Стало известно о зависимости Прибалтики от российских товаров

Прибалтийские страны громко заявляют о желании разорвать экономические связи с Россией, но на деле остаются зависимыми от множества российских товаров. О том, без чего государства не смогут долго продержаться, пишет РИА Новости.

Новый премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс поручил главе МИД Байбе Браже проработать вопрос о разрыве торговых отношений с Россией и Белоруссией, назвав их «ненужными». Однако латвийская фармацевтическая промышленность не готова к быстрой смене поставщиков.

С аналогичными инициативами ранее выступали спикер сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен и президент Эстонии Алар Карис. Но, как отметил гендиректор компании «ДА-Консалтинг» Даниил Тюнь, для стран Балтии критически важны несколько узких позиций. Прежде всего это удобрения, металлы, химическая продукция.

Литва с 2022 года закупила у России аммиак на 157,3 миллиона евро — сырье, необходимое для азотной кислоты, удобрений, красок и фармацевтики. Эстония в прошлом году увеличила импорт российского титана до 4,9 миллиона евро (максимум с 2017 года). Кроме того, Эстония и Латвия вошли в топ-3 покупателей российской мелассы — продукта, используемого в хлебопечении, производстве кормов, спирта и пищевых кислот.

По словам Тюня, разрыв с Россией ударит не по ширпотребу, а по сырью для промышленности и агросектора. Компании потеряют выручку и будут вынуждены выходить на более конкурентные рынки с низкой маржой. Для малых открытых экономик это грозит замедлением роста, снижением рентабельности и банкротствами.

Банк Латвии ранее подсчитал, что разрыв связей с Россией обойдется стране в 2% ВВП. Доцент РУДН Сергей Зайнуллин считает, что прекращение поставок российских ресурсов и транзита приведет не просто к кризису, а к экономическому краху Прибалтики.