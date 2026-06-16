Закупки российского урана странами ЕС резко выросли

Евросоюз в первые четыре месяца 2026 года увеличил закупки обогащенного урана из России почти в восемь раз по сравнению с тем же периодом 2025-го, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Общая стоимость импорта составила 163,5 миллиона евро — в 7,9 раза выше прошлогоднего показателя. В апреле экспорт российского урана в ЕС достиг 89,8 миллиона евро, превысив мартовский уровень в полтора раза.

Это максимальный месячный объем с ноября 2025 года. Основными покупателями выступили Франция (141,2 миллиона евро), Германия (13,8 миллиона) и Нидерланды (около 8,6 миллиона).

Ранее сообщалось, что Великобритания будет поставлять Украине обогащенный уран для обеспечения работы атомных электростанций в течение двух лет. Общая стоимость контракта составит 280 миллионов долларов, отметила канцелярия премьер-министра Кира Стармера.

Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте, финансирование предоставит британское экспортное кредитное агентство UK Export Finance. Речь идет о сумме в 210 миллионов фунтов стерлингов. Поставщиком выступит компания Urenco, а получателем — украинский «Энергоатом».