ФАС поручила усилить контроль за реализацией топлива для аграриев

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила 11 территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива для аграриев. Об этом говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что необходимо усилить наблюдение в части антимонопольного законодательства при продаже топлива в мелкооптовом сегменте, а также с автозаправочных станций (АЗС).

"Особое внимание УФАС должны обратить на продажу топлива сельхозпроизводителям во время сезонных полевых работ", – подчеркнули в ФАС.

Между тем средняя розничная цена бензина в России за неделю с 9 по 15 июня выросла на 0,96% – до 69,11 рубля за литр, а дизтоплива – до 80,78 рубля за литр. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

При этом АИ-92 подорожал в среднем на 1,02% (до 65,41 за литр), АИ-95 – на 0,95% (71,11 рубля), литр АИ-98 вырос на 0,38% (95,38 рубля). Общая инфляция в стране за указанный период составила 0,15%.

В целом рост цен на бензин был зафиксирован в 78 российских субъектах, более всего в Республике Тыва (9,4%) и Чеченской Республике (8%). В Москве цены на бензин выросли на 0,2%.

Проблемы с топливом в России начались в конце мая. В частности, бензин АИ-95 стали продавать в Крыму в объеме не более 20 литров в сутки на человека. Аналогичная ситуация фиксировалась в Севастополе.

Тогда в Кремле заявляли, что проблемы с топливом стоят высоко на повестке дня.

В июне в Российском топливном союзе подчеркивали, что на АЗС в Москве топливо имеется. В частности, штатно продается бензин у сети заправочных станций Teboil, "Роснефти" и "Нефтьмагистрали". В "Газпром нефти" также сообщили, что все заправки в столице работают без ограничений.

На фоне этой ситуации вице-премьер РФ Александр Новак отметил необходимость выработки конкретных действий и шагов, позволяющих задействовать весь доступный набор инструментов для надежного снабжения потребителей нефтепродуктами.