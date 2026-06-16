Оценена вероятность возвращения нефти и газа к довоенным ценам

Нефть и газ вряд ли вернутся к довоенным ценам в течение нескольких месяцев, даже если Ормузский пролив вновь откроется. Рынки приветствуют мирное соглашение между США и Ираном, но цены могут оставаться высокими, поскольку покупатели спешат пополнить истощенные аварийные запасы сырой нефти.

После более чем 100 дней крупнейших за всю историю наблюдений перебоев в поставках энергоносителей в мире мировые рынки нефти и газа вздохнули с облегчением, пишет The Guardian. Спустя несколько часов после того, как Дональд Трамп подтвердил, что мирное соглашение между США и Ираном приведет к открытию Ормузского пролива для танкеров, перевозящих миллионы баррелей нефти и газа, цена на нефть марки Brent упала до минимума в 82 доллара за баррель. Оптовые цены на газ упали примерно на 6%.

Мировые цены на нефть по-прежнему значительно превышают прошлогодний средний уровень в 69 долларов за баррель, однако падение цен с 126 долларов за баррель на пике кризиса может означать, что мировой экономике удастся избежать наихудших последствий, которые были предсказаны в начале войны США с Ираном, комментирует The Guardian.

Сделка между Вашингтоном и Тегераном была заключена за несколько недель до того, как рынок нефти, по прогнозам, войдет в “красную зону”, в которой растущий спрос летом во время туристического сезона, как ожидается, столкнется с быстро истощающимися запасами сырой нефти.

Но даже сейчас, когда рынок выдыхает после нескольких недель беспрецедентных потрясений, неопределенность остается: до возвращения к докризисной нормальности еще месяцы, и это зависит от сотрудничества иранского режима с Белым домом, отмечает The Guardian.

В США, где Трампу предстоят промежуточные выборы в конце этого года, резкий рост цен на автомобильное топливо в летний сезон вождения представляет собой реальный политический риск для администрации Трампа.

“Трамп должен преподнести это как победу”, - отмечает Бьярне Шилдроп, главный аналитик SEB по сырьевым товарам. Когда сделка будет завершена, потребители в США могут ожидать “снижения цен на бензин и, возможно, республиканцы в США переживут промежуточные выборы”, - сказал он.

Как указывает Шилдроп, для Ирана постепенное возобновление поставок “также предпочтительнее с тактической точки зрения”, поскольку оно не позволяет мировым правительствам слишком быстро пополнять запасы сырой нефти и позволяет Тегерану сохранить свои политические рычаги влияния на переговорах с США.

По словам Трампа, США и Иран должны подписать “важное соглашение” в пятницу, прежде чем пролив будет вновь открыт “для целей разминирования”, процесс, который может занять до семи недель в течение 60-дневного периода переговоров об условиях поэтапного отказа Ирана от ядерной программы.

Несмотря на резкое падение цен на мировых рынках нефти и газа, цены на нефть могут оставаться на уровне 80-90 долларов за баррель до конца года, поскольку покупатели стремятся пополнить сильно истощенные аварийные запасы сырой нефти, пишет The Guardian.

Наблюдатели рынка полагают, что только в конце июля тральщики смогут заверить основные судоходные компании и их страховщиков в том, что торговый маршрут, по которому когда-то доставлялась пятая часть мировых запасов нефти и газа, сыграет свою роль в долгом возвращении стран Персидского залива к докризисному экспорту.

Согласно последним данным судоходной разведывательной компании Lloyd's List, около четверти основных нефтяных танкеров, находившихся в Персидском заливе в начале кризиса, сумели покинуть Ближний Восток за последние три месяца, а это означает, что более 160 судов застряли в заливе более чем на три месяца.

“Даже если судам теперь обеспечен безопасный проход, танкеры находятся в неправильном месте, объекты по добыче и переработке нефти должны работать на полную мощность, а вопросы по стоимости и доступности страхования для судов, пересекающих пролив, останутся”, - считает Нил Ширинг, главный экономист Capital Economics.

По словам Ширинга, около 80% поставок сырой нефти могут возобновиться к концу третьего квартала, но экспорт газа может занять больше времени из-за ущерба, нанесенного иранскими беспилотниками газоперерабатывающим предприятиям Катара во время конфликта, что нанесет удар по странам, включая Великобританию, которые подвержены экономическим последствиям от мировых цен на газ.

Удобрения, скорее всего, будут в конце очереди, добавил Алексис Эллендер, аналитик по перевозкам сыпучих грузов в компании Kpler, занимающейся аналитикой судоходства.

“Удобрения не имеют такого высокого приоритета”, - сказал Эллендер агентству Bloomberg. “Когда дело доходит до перемещения судов через Ормузский пролив, первыми в списке будут нефтяные танкеры и перевозчики сжиженного природного газа, как только мы перейдем к более нормальному транспортному потоку”.

Военные удары вынудили QatarEnergy, крупнейшего в мире производителя сжиженного природного газа, остановить производство, фактически уничтожив 20% мировых запасов СПГ одним махом. Значительный ущерб, нанесенный комплексу в Рас-Лаффане, может означать, что потребуются годы, прежде чем он заработает на полную мощность, что приведет к росту цен, поскольку покупатели будут бороться за получение грузов от небольшого числа производителей газа.

По мнению аналитиков Rystad Energy, экспорт нефти из стран Персидского залива может достичь докризисного уровня только в следующем году из-за проблем с возобновлением работы стареющих нефтяных месторождений в Ираке и Кувейте, которые были закрыты в течение нескольких недель после закрытия пролива, поскольку региональные хранилища были заполнены до краев.

“Полный объем перевозок, достигнутый до конфликта, реально возможен к 2027 году, и только в том случае, если соглашение будет действовать без инцидентов и добыча восстановится быстрыми темпами”, - сказал Дэвид Джорбеназе, лидер мирового рынка нефти в Independent Commodity Intelligence Services.

Задержка между громким заявлением о победе Трампа и полным восстановлением рынка означает, что по крайней мере некоторые экономические трудности продолжатся.

Ширинг отмечает: “Даже если сделка немедленно откроет пролив, это не предотвратит дальнейшего роста инфляции в ближайшей перспективе и не предотвратит некоторого экономического ущерба”.

Тем не менее, по его прогнозам, даже несколько более оптимистичные перспективы могут означать, что вместо рецессии мировая экономика столкнется с периодом более слабого, чем ожидалось ранее, роста в третьем квартале, прежде чем рост мирового ВВП восстановится до доконфликтных темпов, составлявших чуть более 3%, в конце 2026 года и в 2027 году.