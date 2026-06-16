Сосед России обсуждает с Германией поставки «зеленого» водорода

Казахстан и Германия в ходе последних переговоров затронули вопрос о поставках нефти и сотрудничестве в энергетике. Встреча состоялась между вице-министром энергетики Казахстана Санжаром Жаркешовым и статс-секретарем Минэкономики и энергетики ФРГ Штефаном Рунхоффом, передает «Sputnik Казахстан».

В числе тем, которые обсуждались на встрече, — экспорт казахстанской нефти в Германию, а также развитие партнерства в сфере энергоресурсов. Отдельное внимание уделили проектам в угольной отрасли и интересу немецкого бизнеса к поставкам технологий и оборудования. Также подтверждена взаимная заинтересованность в развитии проектов по производству «зеленого» водорода.

Ранее СМИ сообщили, что Казахстан попросил у России нефть, газ и атомную станцию. Во время визита президента РФ Владимира Путина в Астану казахстанская сторона заявила о желании нарастить прокачку нефти в Китай, стать транзитером российского газа в рамках «Силы Сибири — 2» и построить первую АЭС силами «Росатома».

Как отмечалось, атомный проект уже практически решен. В прошлом году Казахстан выбрал российскую корпорацию, а во время недавнего визита Путина подписали необходимые документы. Россия предоставила Астане экспортный кредит — свои средства Казахстан не вкладывает. АЭС добавит стране 2 гигаватта мощности на фоне роста потребления электроэнергии.