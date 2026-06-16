Озвучены прогнозы по ценам на нефть после сделки Ирана и США

Даже при подписании мирного соглашения между США и Ираном нефть не вернется к довоенным ценам, считают эксперты, опрошенные «Известиями». По их прогнозам, российская Urals в ближайший месяц будет держаться около 70 долларов за баррель, а среднегодовая цена составит 65–68 долларов.

Соглашение между США и Ираном, предусматривающее прекращение боевых действий, уже согласовано — текст меморандума из 14 пунктов утвержден. Подписание запланировано на 19 июня в Швейцарии. Однако участники рынка не спешат возвращаться к перевозкам через Ормуз, поскольку ждут гарантий безопасности. В Персидском заливе по-прежнему заблокированы почти 600 судов, включая около 100 нефтяных танкеров.

Переговорный процесс на этом не завершится, отмечают эксперты. В ближайшие 60 дней стороны намерены урегулировать оставшиеся спорные вопросы — от снятия санкций до ядерной программы Ирана и механизмов контроля за исполнением обязательств.

Российская нефть снова падает в цене: импортеры требуют скидок

Сырье начало дешеветь сразу после появления новостей о сделке. Brent к вечеру 15 июня потеряла 5%, опустившись до 83 долларов, Urals — почти 8,5%, до 71,8 доллара. Акции российских нефтяных компаний также скорректировались: «Татнефть» подешевела на 4%, «Роснефть» — на 1,2%. При этом мировые фондовые площадки отреагировали ростом: японский Nikkei прибавил 4%, южнокорейский Kospi — 5,2%.

Эксперты ожидают, что даже при устойчивом перемирии расчистка фарватера и разминирование займут до трех месяцев. Крупные потоки нефти дойдут до азиатских покупателей не раньше конца октября. Полная нормализация поставок, по оценке Минэнерго США, возможна не ранее 2027 года. На этом фоне котировки могут вновь пойти вверх и вернуться в диапазон 90–95 долларов за баррель.

Риски срыва сделки остаются высокими. Эксперты допускают, что финальная подпись может оказаться сложнее политического заявления — появятся новые условия или внутреннее давление на стороны. Если соглашение не состоится, Brent способна восстановиться до 85–90 долларов, а при окончательном срыве — даже превысить весенние максимумы.