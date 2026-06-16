В России сочли несерьезной перспективу снижения ключевой ставки до 14,25%

Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с ИС «Вести» высказал мнение, что Банк России продолжит снижать ключевую ставку в стране на 0,5 процентных пункта, а перспективу снижения на 25 базисных пунктов до 14,25% он счел несерьезной.

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Сафонов указал, что его позиция в том, что ЦБ РФ снизит ключевую ставку на 0,5%. Он утверждает, что снижение на 0,25% маловероятно, ведь внимание этой теме уделил президент РФ Владимир Путин, и на этом фоне снижение на 25 базисных пунктов звучало бы несерьезно.

При этом эксперт уточнил, что ключевая ставка на уровне 14% кардинально не изменит ситуацию для представителей бизнеса, поскольку они ориентируются на соотношение заемных средств и рентабельности производства. По словам спикера, если заемные средства стоят дороже получаемой прибыли, то любая ставка будет плохой, и реакция на нее будет выражаться в виде снижения объема производства.

«Что касается граждан, все-таки согласитесь, мы же берем кредиты не под 14,5% и 14% учетной ставки ЦБ, банки повышают нам кредиты плюс 2-3%», — отметил Сафонов.

Он добавил, что с учетом этого потребительские кредиты по 17% и коммерческая ипотека по 17% — это «сверхдорого».