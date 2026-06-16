Переговоры о создании западного торгового блока зашли в тупик

Инициатива администрации США по созданию ценового блока для критически важных минералов натолкнулась на сопротивление союзников по G7 и расколола горнодобывающую отрасль, сообщает Reuters.

В феврале вице-президент Джей Ди Вэнс предложил механизм, который должен снизить зависимость Запада от Китая, доминирующего в добыче и переработке лития, кобальта, никеля и других материалов для полупроводников и военной техники. Как отмечается в материале, Пекин способен годами держать низкие цены, работая в убыток, что делает западные проекты неконкурентоспособными.

Вашингтон хочет ввести ценовые гарантии, субсидии и тарифы, но союзники сомневаются в модели, основанной на ИИ-индексе Пентагона. Европейцев беспокоит, кто заплатит за премию, а также отсутствие прозрачности на внебиржевом рынке минералов. Внутри отрасли разногласия: более 230 обращений в офис торгпреда США показывают, что компании согласны снижать зависимость от Китая, но расходятся по вопросу ценового регулирования, пишут авторы.

Тема станет ключевой на встрече G7 во Франции. США делают ставку на двусторонние соглашения, тогда как Канада и Франция выступают за общий блок. Вашингтон планирует до конца июня представить Японии и ЕС проекты обязывающих сделок по 5-10 минералам, включая редкоземельные металлы, сурьму, графит и вольфрам.