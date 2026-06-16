В России озвучили способ преодолеть «инвестиционный голод»

Экономист Антон Свириденко заявил о необходимости более серьезного снижения ключевой ставки, чтобы помочь предприятиям преодолеть инвестиционный голод. По его словам, это также стабилизирует курс рубля, передает радиостанция «Говорит Москва».

В эфире исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина отметил, что изначальный план ЦБ предполагал снижение на 0,5 процентного пункта в месяц, что к концу года дало бы ставку 11,5–12%. Однако реальный сектор и заводы запрашивают более решительное смягчение.

Свириденко подчеркнул, что предприятиям нужна ликвидность по специальным каналам, чтобы не потерять уже созданный задел. Снижение ставки, по его мнению, также нормализует курс рубля — экспортерам текущий уровень выгоден для выручки, бюджета и конкуренции.

Ранее экономист Никита Масленников из Центра политических технологий предположил, что на заседании 19 июня ключевая ставка может быть снижена на 0,25 или 0,5 процентного пункта. По его словам, для точного прогноза необходимо проанализировать текущую динамику инфляции.