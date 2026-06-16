В России заявили о необходимости серьезного снижения ключевой ставки

России необходимо серьезное снижение ключевой ставки. Об этом заявил исполнительный директор Института экономики роста имени П.А. Столыпина Антон Свириденко, его цитирует радиостанция «Говорит Москва».

По мнению экономиста, заметное смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) позволит предприятиям получить необходимый им приток инвестиций и способствует стабилизации курса рубля.

«По специальным каналам надо дать ликвидность тем предприятиям, которые почувствовали настоящий инвестиционный голод. Это нужно для того, чтобы эти предприятия не потеряли свой задел, который они начали создавать, требуется более серьезное снижение ключевой ставки. Это позиция реального производственного сектора экономики. Более того, снижение ставки позволило бы нормализовать и курс рубля. Он сейчас, по мнению экспортеров, более удобен и с точки зрения получения выручки, и наполнения бюджета, и конкуренции. То есть снижение ставки помогло бы и в этом», — пояснил специалист.

Опрошенные «Российской газетой» финансовые эксперты заявили, что на ближайшем заседании Банк России, скорее всего, примет решение об очередном снижении ключевой ставки. Так, по мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, причинами такого развития событий могут быть снижение годовой инфляции в мае с 5,6 до 5,3 процента и укрепление российской валюты.