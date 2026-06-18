ЕК: запасы авиатоплива в ЕС без открытия Ормуза иссякли бы к концу лета

Евросоюз ведет непрерывный мониторинг ситуации с обеспечением авиационного сектора топливом, коммерческие резервы которого оказались бы полностью исчерпаны в Европе к концу лета в случае сохранения блокировки Ормузского пролива. Об этом сообщил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

"Мы уже давно уделяем особое внимание сектору авиационного топлива, - сказал он в интервью итальянской газете La Stampa. - Без возобновления судоходства через пролив коммерческие запасы иссякли бы к концу лета. Именно поэтому мы искренне надеемся, что мирное соглашение будет долгосрочным и действительно приведет к полному открытию пролива в кратчайшие сроки".

17 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив "уже частично открыт" и полностью откроется для судоходства в ближайшие день или два.

8 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Кроме того, власти Ирана приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики. Через Ормузский пролив транспортируется примерно 25% мировых объемов торговли нефтью и около 20% - сжиженным природным газом.

14 июня США и Иран объявили, что согласовали меморандум о взаимопонимании, направленный на завершение конфликта. 18 июня Трамп заявил, что подписал меморандум.