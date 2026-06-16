Новый антирекорд: промышленность Германии переживает страшный кризис

Металлургический и электротехнический сектор Германии в апреле столкнулся с самым сильным сокращением персонала за последние почти шесть лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на отраслевой союз Gesamtmetall.

За месяц уволено 15,6 тысячи человек — таких темпов не было с июля 2020 года. Всего в двух отраслях сейчас занято 3,746 миллиона человек. Год к году потери составили 102,6 тысячи рабочих мест (минус 2,7%).

По сравнению с 2019 годом из секторов ушло почти 320 тысяч сотрудников — падение на 7,8%, тогда как производство сократилось вдвое сильнее — на 15%.

Глава Gesamtmetall Оливер Цандер предупредил, что в случае ухудшения ситуации под угрозой окажутся еще 300 тысяч рабочих мест. По его словам, правительству необходимо создать условия для возобновления инвестиций.

На прошлой неделе Немецкий институт экономических исследований ухудшил прогноз роста ВВП страны на этот год — с 1% до 0,5%. Инфляция, как ожидается, достигнет 2,9%, а возвращение к целевым 2% возможно не раньше 2028 года.