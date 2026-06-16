Индия заинтересовалась месторождениями в Якутии

Индийская госкомпания IREL ведет переговоры с «Роснефтью» о получении образцов редкоземельных элементов с Томторского месторождения в Якутии, сообщает Reuters. Это одно из крупнейших в мире месторождений, которое российский нефтяной гигант приобрел в прошлом году.

Переговоры идут на правительственном уровне. Образцы планируют обработать в России, после чего отправить в Индию для изучения. Индийские власти хотят детально изучить минеральный состав месторождения, прежде чем обсуждать дальнейшее сотрудничество.

IREL стремится диверсифицировать источники редкоземельных элементов, чтобы снизить зависимость от Китая, с которым у Индии напряженные отношения. Томтор содержит значительные запасы элементов, необходимых для производства магнитов для электромобилей, оборонной и энергетической промышленности.

На фоне санкций США против российского энергосектора Нью-Дели укрепляет свои позиции на рынке редкоземельных элементов. В ноябре Индия одобрила программу поддержки производства редкоземельных магнитов на 73 миллиарда рупий. При третьих по величине запасах в мире (7,23 миллиона тонн) страна пока не производит такие магниты внутри страны.

В прошлом году IREL сотрудничала с повстанцами в Мьянме для поиска образцов, вела переговоры с японскими и южнокорейскими компаниями, а также изучала возможности добычи в Аргентине, Австралии и Малави. Запуск производства магнитов в Индии ожидается в 2029–2030 годах.