Цены на распространенный металл продолжают активно падать

Цены на алюминий опустились до минимума с марта на фоне слабых экономических показателей Китая и неопределенности вокруг мирного соглашения между США и Ираном, сообщает Bloomberg.

Как отмечается, в Китае потребительские расходы и инвестиции упали до минимальных значений со времен пандемии, что осложняет ситуацию на внутреннем рынке, несмотря на рост экспорта металлов. На Лондонской бирже металлов алюминий подешевел на 1% — до 3345,50 доллара за тонну, продолжив падение после снижения более чем на 4% в понедельник. Медь потеряла 0,3%.

Дэвид Уилсон из BNP Paribas указал на планы следить на этой неделе за фактическими договоренностями между США и Ираном. Он уточнил, что «рынок взволнован», но остается много вопросов.

На встрече G7 во Франции возникли разногласия между Дональдом Трампом и другими лидерами по поводу возобновления торговли со странами Персидского залива. Также сохраняются споры между Вашингтоном и Тегераном о содержании и реализации соглашения.

Падение цен на алюминий в понедельник было вызвано ожиданиями, что сделка откроет путь для восстановления поставок из алюминиевой промышленности Ближнего Востока. Плавильные заводы в регионе пострадали от ракетных ударов, а блокада Ормузского пролива прервала экспорт металлов и поставки сырья. Однако некоторые аналитики скептически оценивают возможность быстрого восстановления поставок.