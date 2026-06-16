Канада расширила санкции против России

Канада внесла в санкционный список по России ещё семь граждан и 34 юридических лица.

Соответствующие документы опубликованы на сайте МИД Канады.

В мае Канада ввела санкции против пяти российских компаний и 23 физических лиц из России. В списке оказалась в том числе мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырова. Кроме того, под санкции попали добровольное общество «ВОИН», «Юнармия Севастополя», волгоградский волонтёрский центр «Участие», учебный центр и детский лагерь «Авангард».

Посол России в Оттаве Олег Степанов назвал санкции Канады «фабрикой абсурда».