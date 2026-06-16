Новый удар по энергетике: «Большая семерка» договорилась о расширении санкций против РФ

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) на саммите во Франции высказались за усиление санкционного давления на Россию в сфере энергетики, передает во вторник агентство Франс Пресс со ссылкой на французский дипломатический источник.

Саммит G7 проходит 15-17 июня во Франции.

«Лидеры согласились усилить давление на Россию, в частности посредством санкций в отношении нефти и газа», - приводит агентство слова источника, сообщает РИА «Новости».