ВТБ: золото близко к равновесной цене, палладий фаворит

Последние недели фондовые рынки находились под давлением растущей инфляции. Золото и другие драгметаллы обновляли минимумы с начала года. Стоит ли сейчас инвестировать в золото? На этот вопрос ответил инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.

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- Золото на протяжении последних кварталов ведёт себя не как защитный, а как рисковый актив. Его цена растёт вместе с ростом фондовых индексов, сырьевых товаров и криптовалют.

Позитивные новости по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке вернули инвесторам оптимистичный настрой. Вчера котировки золота росли более чем на 3%, серебра и платиноидов – на 5%.

Мы считаем, что из четырёх драгметаллов золото, платина и серебро находятся вблизи своих равновесных значений. Заметный потенциал роста цены сохраняется только в палладии – это наш фаворит.