Как новые санкции Великобритании отразятся на экспорте российского СПГ

Великобритания ввела очередные санкции против России, касающиеся нефтегазового экспорта из нашей страны. Традиционно оказался расширен список судов "теневого флота", используемых для перевозки нефти из РФ, под санкции попало еще 20 танкеров. Но есть и нововведения. Британия ввела санкции против новых танкеров, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ) из РФ с проекта "Арктик СПГ-2".

В санкционной политике Лондон пытается подражать Вашингтону, вводя трансграничные ограничения. Если санкции ЕС запрещали перегрузку российского СПГ в европейских портах для отправки в третьи страны и обслуживание задействованных для этого газовозов, то ограничения Великобритании касаются любых морских перевозок СПГ из России. Здесь речь идет как об исключении таких газовозов из британского судового реестра, запрета на оказание финансовых, страховых или технических услуг компаниям, использующим эти суда, так и о физическом задержании газовозов. Причем с нефтяными танкерами "теневого флота" Лондон последнее уже проделывал.

Без услуг Британских портов, страховых компаний и банков перевозчики российского СПГ вполне могут обойтись. Как заметил в беседе с "РГ" замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, альтернативная инфраструктура обслуживания логистики уже выстроена, в том числе благодаря отсутствию санкций до сих пор.

Другое дело, арест судна. Конечно, возможности Британии здесь ограничены проливом Ла-Манш, Северным морем и, наверное, частично Средиземным морем. Завод "Арктик СПГ-2" уже находится под санкциями США, поэтому поставки с него идут только в Китай. При мощности около 13,5 млн тонн в 2025 году с него было экспортировано около 1,3 млн тонн СПГ. Но отгрузки в 2026 году растут. Проблема в том, что навигации по восточному маршруту Северного морского пути (СМП) пока возможна с конца июня до ноября. Остальное время отправлять груз с "Арктик СПГ-2" в Азию приходится по западному маршруту в обход Европы. С учетом угрозы остановки судов Великобританией маршрут может еще больше удлиниться, поскольку придется обходить еще Великобританию и Ирландию, а также Африку, чтобы не проходить Средиземное море. А это дополнительные логистические издержки, которые и так немалые в случае использования западного маршрута.

Но в целом для экспорта российского СПГ ситуацию санкции Великобритании не ухудшат. Два других крупнотоннажных российских проекта "Сахалин-2" и "Ямал СПГ" не под санкциями США. Поставки с первого идут в Азию. "Ямал-СПГ" находится по соседству с "Арктик СПГ-2" в основном отгружает газ в Европу. По словам аналитик ФГ "Финам" Сергея Кауфмана, у него возможные проблемы могут начаться со следующего года, когда в ЕС вступит в силу запрет на импорт российского СПГ. Если к этому времени геополитическая ситуация не улучшится, то действительно возможны различные меры вплоть до задержания российских газовозов, как это сейчас происходит с танкерами с российской нефтью. При этом для переориентации экспорта с "Ямал СПГ" из ЕС в другие регионы потребуется увеличение транспортного плеча в 2-3 раза, что соответствующим образом увеличит и транспортные расходы. Напомним, что с логистической точки зрения ЕС был и остается оптимальным рынком сбыта для арктических проектов в сфере СПГ.