Рынок акций РФ ускорил снижение в ходе основной торговой сессии

Российский рынок акций в ходе основной торговой сессии ускорил снижение, свидетельствуют данные Мосбиржи. Такая динамика отмечена после заявления президента США Дональда Трампа, что США вскоре могут отменить послабления в санкционном режиме в отношении российской нефти.

По данным на 15:35 мск, до заявления Трампа индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,89% - до 2 520,2 и 1 095,8 пункта соответственно.

К 15:56 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение до 2 497,3 пункта (-1,79%), опустившись ниже 2 500 пунктов впервые с 10 июня, индекс РТС составлял 1 085,92 пункта (-1,79%).

В то же время стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на лондонской бирже ICE снижалась на 3,74%, до $80,06 за баррель, цена фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в августе 2026 года снижалась на 4,32% - до $77,26 за баррель.