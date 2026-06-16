Эксперты заявили, что вложения в доллар не оправдались за последний год

Ряд экспертов заявили, что за последний год вложения в доллар были невыгодными. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечает издание, при расчете от 16 июня 2025 года курс доллара снизился с 79 рублей до 72,45 рубля за год. Одновременно с этим, максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках в первой декаде июня составила 12,96%, а короткий участок ОФЗ по кривой ЦБ давал около 12,8-13,4% годовых на 15 июня.

«Сам доллар к рублю потерял около 8,3%. Даже если инвестор нашел долларовый вклад под условные 2% годовых, в рублевом выражении это все равно дало бы примерно минус 6,5% без учета спреда при покупке и продаже валюты. Главная проблема долларовых сбережений сейчас в том, что сама валюта дохода почти не дает. Для большинства людей это либо наличный доллар, либо валютный счет/вклад в крупном банке», — рассказал аналитик Freedom Global Владимир Чернов.

Он добавил, что доходность в рублях стала намного выше. Кроме того, Чернов обратил внимание на то, что ОФЗ дают возможность зафиксировать высокую доходность на более длительный срок.

К этому мнению присоединился глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он заявил, что сегодня нужно внимательно изучать рынок, чтобы вкладывать только в доходные активы.

«Если говорить в среднем, то, конечно, вклады в банках были более доходными, чем другие инструменты. <...> Доллар слабел, и, естественно, те, кто вложился в доллар, они проиграли, а те, кто "в рублях сидел", сейчас могут очень выгодно продать рубль за доллар», — добавил Аксаков.

Инвестиционный стратег «Гарда капитал» Александр Бахтин также добавил, что для дальнейшего роста доллара необходимо значительное ослабление рубля.

«В текущих условиях для этого необходим либо обвал экспорта, либо резкий рост импорта в Россию. Но при прочих равных этого не ожидается, а регулятор борется с инфляцией, и тут нужен крепкий рубль, ведь при его ослаблении не только взлетит курс, но и инфляция. Значит рублевые инструменты остаются в этом году в приоритете перед валютными», — считает Бахтин.

Впрочем, эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Людмила Рокотянская считает, что рубль может ослабнуть из-за снижения ставки, покупок Минфина в рамках бюджетного правила, и необходимости ремонтных работ на объектах нефтяной инфраструктуры.