Трамп высказался о санкциях на российскую нефть

Соединенные Штаты в ближайшее время могут отменить послабления в санкциях в отношении российской нефти на фоне улучшения ситуации на Ближнем Востоке, заявил президент США Дональд Трамп. Трансляция велась в YouTube-канале Белого дома.

Во вторник, 16 июня, американский лидер встретился с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном на полях саммита G7 во Франции. Стороны обсудили ряд вопросов текущей повестки.

Журналисты, присутствовавшие на встрече, попросили главу США раскрыть, планирует ли Белый дом отменить послабления в отношении энергоресурсов.

«Вскоре мы сможем это сделать, потому что нефть снова поступает. Поэтому мы отменили санкции, поскольку, очевидно, мы не стремимся препятствовать поставкам нефти. Так что мы можем сделать это в ближайшее время», — разъяснил Трамп.

По его словам, благодаря возобновлению прохода нефтетанкеров через Ормузский пролив мировые цены на нефть начали стремительно снижаться.

Напомним, что в марте Вашингтон разрешил операции по продаже российской нефти, загруженной на танкеры. В апреле и в мае лицензии были продлены.

В Минфине США объяснили этот шаг дефицитом нефти из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее военные эксперты сообщили, что торжественные заявления американских политиков о завершении конфликта, возобновлении прохода судов не означают, что ситуация на Ближнем Востоке окончательно стабилизировалась.

По их данным, Израиль крайне недоволен соглашением между Ираном и США, выступает против мирной сделки, не желает выполнять требования Тегерана, в частности, не планирует выводить войска из Ливана.