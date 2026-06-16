В России оценили планы лидеров G7 усилить энергетические санкции

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Рамблером прокомментировал планы лидеров стран G7 усилить энергетическое давление на Россию и оценил потенциальные последствия этих ограничений для экономики страны. По мнению эксперта, новые меры Запада сведутся к бюрократической унификации уже существующих санкций и точечным ударам по газовой отрасли, однако созданная Москвой инфраструктура экспорта позволит полностью защитить доходы федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что лидеры стран G7 на саммите во Франции договорились усилить санкционное давление на Россию для того, чтобы склонить Москву к переговорам. По словам собеседников агентства, санкции против экспорта российской нефти могут быть рассмотрены после того, как будет разблокирован Ормузский пролив.

Комментируя возможные сценарии действий западных стран, эксперт отметил, что «Семерка», вероятнее всего, начнет с выравнивания собственных дисбалансов и попытается снизить ценовой потолок на нефть для всех участников коалиции. К тому же под прицелом окажется газовый сектор, который долгое время оставался вне жестких ограничений.

Первый шаг, который могут сделать лидеры G7, — это синхронизировать свои санкционные режимы в отношении России, так как сейчас они довольно сильно отличаются. Самый простой пример — потолок цен на нефть. Изначально в 2022 году на уровне G7 он был установлен на отметке 60 долларов за баррель. Однако в дальнейшем Евросоюз снизил свой лимит примерно до 44,1 доллара за баррель, в то время как США и остальные участники "Семерки" по-прежнему ориентируются на 60. Поэтому они могут вернуться к синхронизации и опустить совместную планку до европейского уровня. Из новшеств стоит ожидать большего давления на газовую сферу, которая долго оставалась вне санкционного трека. Сейчас европейцы уже приняли решение поэтапно отказываться от российского газа — с апреля 2026 года запрещен импорт по краткосрочным контрактам, а с 2027 года планируется полный запрет на ввоз российского СПГ. Мы видим, что они постепенно подходят к санкциям: например, Великобритания на днях ввела ограничения в отношении нескольких газовозов, обслуживающих российские проекты. Не исключено, что подобные меры в отношении российской газовой сферы и СПГ будут приняты и на уровне всей G7. Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

Анализируя возможные ответные шаги Москвы, аналитик подчеркнул, что фундаментальное противодействие новым запретам уже выстроено. По его словам, дальнейшие попытки G7 ограничить экспорт столкнутся с автономной инфраструктурой, которую Россия создала за последние годы и которая полностью игнорирует западную юрисдикцию.

«Во многом ответ России на эти ограничения уже дан — это дальнейшая перестройка рынков сбыта на Азию и другие регионы, а также расширение «теневого флота». Сам факт создания этого флота стал реакцией на потолок цен. Чтобы не подчиняться ограничениям, были задействованы танкеры, которые работают исключительно на перевозку российской нефти. У них нет счетов в американских или европейских банках, нет там собственности, а расчеты идут в национальных валютах. Они продолжают выполнять свои функции, просто игнорируя запреты… Для федерального бюджета мы вряд ли увидим серьезные последствия, там все и так уже перестроено. Если же говорить о давлении на СПГ, то здесь возможны дополнительные издержки для самих компаний-экспортеров. На западном направлении весь российский СПГ идет буквально с одного проекта — "Ямал СПГ". Он имеет серьезные налоговые льготы, включая нулевую ставку НДПИ на газ и конденсат. И государство на данном этапе и так почти ничего от него не получает, поскольку проект сложный и компании пока не исчерпали льготы, выданные на покрытие огромных стартовых затрат. Поэтому для государства здесь нет ничего критичного, а вот частным компаниям придется столкнуться с определенным ростом издержек».

Ранее президент США Дональд Трамп допустил восстановление санкций против российской нефти.