Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов

Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов снизился на 2,05%, до 2 490,6 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 1,63%, до 1 087,62 пункта.

Курс юаня вырос на 7 копеек, до 10,73 рубля.

"Индекс Мосбиржи за день откатился от 2 550 пунктов к новым минимумам года под 2 500 пунктов. Хуже рынка выглядели представители нефтегаза, что связано с санкционными новостями, неблагоприятным сочетанием дешевеющей нефти и устойчивого рубля", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Андрей Смирнов.

Рынок акций

"Акции группы "ПИК" (+6,7%) сегодня взлетели на падающем рынке по причине окончания на прошлой неделе срока действия оферты от компании, выкупающей бумаги эмитента по цене значительно ниже рынка", - отметила ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения, по ее словам, стали привилегированные и обыкновенные акции "Татнефти" (-7% и -6,4% соответственно), которые рухнули, главным образом, из-за падения цен на нефть.

Прогноз на 17 июня

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на среду - 2 450 - 2 550 пунктов, по курсу доллара - 73-74 рубля, юаня - около 11 рублей.

Как считают во Freedom Global, в среду индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2 450 - 2 550 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня - 72-74 рубля, 83-85 рублей и 10,5-11 рублей соответственно.

В "Цифра брокере" при этом отметили, что в дальнейшем на валютном рынке ожидается умеренное ослабление рубля. Прогноз по курсу доллара на эту неделю составляет 71-74 рубля, евро - 82-85 рублей, юаня - 10,4-10,8 рубля.