Армении грозит инфляция из–за цен на газ из России

Возможное повышение цены на российский газ приведёт к инфляции в Армении, однако такой сценарий пока крайне маловероятен. Об этом заявил журналистам глава Центробанка республики Мартин Галстян.

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Резкое подорожание неизбежно вызвало бы рост цен из-за повышения себестоимости продукции, но в основных прогнозах ЦБ цена на газ зафиксирована на долгосрочную перспективу, считает эксперт.

Россия может разорвать соглашение о поставках газа, нефти и алмазов с Арменией

Поводом для комментария стало письмо МИД РФ, переданное Еревану 27 мая. В нём говорится, что в случае продолжения процесса вступления Армении в ЕС Россия может в одностороннем порядке приостановить или отменить соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов.

Премьер-министр Никол Пашинян ранее заявил, что цена газа не может вырасти, так как между странами действует соответствующий договор.