FT: ЕС срочно разрабатывает пакет мер по улучшению торговых отношений с Арменией

БРЮССЕЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) в срочном порядке готовит пакет мер по улучшению торговых отношений с Арменией в связи с экономическими ограничениями со стороны России. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на четыре источника.

По данным издания, в Брюсселе "разрабатывают так называемые автономные торговые меры, которые снизят тарифы на армянский продовольственный и сельскохозяйственный экспорт".

Как заявил газете представитель ЕК Олоф Гилл, Еврокомиссия предложит "автономные торговые меры, чтобы помочь большему числу армянских предприятий получить доступ к новым рыночным возможностям в ЕС и поддержать экономику страны там, где она больше всего пострадала".

"Сейчас настало время активизироваться и поддержать их, показать, что мы можем быть надежным партнером", - сказал один из источников FT. Меры, требующие одобрения большинства государств - членов ЕС и Европарламента, охватят большинство из примерно 20 категорий товаров, стоимость которых составляет около €420 млн в год, отмечается в публикации.

Однако, по свидетельству источников, ряд экспортной продукции Армении создает проблемы для чиновников сообщества. Это касается прежде всего коньяка - одного из основных экспортных армянских товаров, учитывая важность производства коньяка для Франции. Речь идет и о сложности транспортировки скоропортящихся товаров из страны, не имеющей выхода к морю, через Турцию или Грузию.

Как сообщила ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам встречи глав МИД сообщества в Люксембурге и их переговоров с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, Евросоюз подготовит программу поддержки Армении в ответ на экономические ограничения со стороны РФ, а также отправит миссию советников для поддержки Еревана.

Ранее российская сторона ввиду выявленных нарушений ограничила ввоз в страну целой линейки армянской продукции - от минеральной воды и алкогольных напитков до овощей и фруктов.