В США истек срок лицензии на поставки российской нефти

Истек срок действия последнего разрешения США на операции с российской нефтью, сообщает РИА Новости. Лицензия перестала действовать в 00:01 по местному времени.

Она позволяла проводить операции по доставке, продаже и выгрузке российской нефти и продуктов ее переработки, которые были погружены на суда до 17 апреля 2026 года. Разрешение не затрагивало сделки с участием структур, связанных с Ираном, КНДР, Кубой, а также с Крымом и новыми российскими регионами.

В мае США уже продлевали лицензию во второй раз. Изначально меру ввели в марте, затем продлевали в апреле и мае. Вашингтон рассчитывал таким образом разгрузить мировой рынок на фоне ближневосточного кризиса и не допустить дефицита топлива из-за застрявших в транзите объемов. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон вскоре может восстановить санкции против российской нефти.

Ранее эксперты, опрошенные «Известиями», сообщили, что даже при подписании мирного соглашения между США и Ираном нефть не вернется к довоенным ценам. По их прогнозам, российская Urals в ближайший месяц будет держаться около 70 долларов за баррель, а среднегодовая цена составит 65–68 долларов.