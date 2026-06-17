Вопрос армянского коньяка может задержать решение ЕС по пошлинам

Европейский союз готовит пакет экономической поддержки Армении, который предусматривает снижение пошлин на поставки армянской продукции в страны сообщества. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на четыре источника.

По данным издания, Европейская комиссия разрабатывает механизм так называемых автономных торговых мер.Предполагается, что он позволит уменьшить таможенные сборы на экспорт армянских продуктов питания и сельскохозяйственной продукции.

Как утверждают собеседники газеты, инициатива затронет около 20 товарных категорий. Официальное предложение планируется вынести на рассмотрение в течение ближайших недель.

При этом обсуждение может столкнуться с трудностями из-за вопроса поставок армянского коньяка. По словам двух источников Financial Times, именно эта категория продукции способна стать предметом дополнительных дискуссий.

Издание отмечает, что коньяк остается одним из ключевых экспортных товаров Армении, тогда как для Франции производство такой продукции имеет важное экономическое значение.