Эксперт объяснил мощный экономический рывок Северной Кореи

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с kp.ru объяснил, что западные представления о КНДР отстают от реальности.

Американское издание The Wall Street Journal ранее опубликовало материал, в котором констатировало экономическое процветание КНДР, несмотря на международные ограничения.

По словам Кима, прорыв начался после прихода к власти Ким Чен Ына. Страна запускает спутники, разрабатывает гиперзвуковое оружие и строит атомные подводные лодки — это не соответствует образу отсталого государства.

В Пхеньяне построили новый квартал на 50 тысяч квартир, перевыполнив план на 10 тысяч. После наводнения в прошлом году власти за пять месяцев восстановили жилье для 30 тысяч семей — с инфраструктурой, школами и больницами. Особенно мощный рывок, по словам эксперта, произошел за последнюю пятилетку, когда страна была полностью закрыта из-за пандемии.

Экономика КНДР развивается в условиях санкций, но местные предприниматели (дончжу) находят способы обходить ограничения. В 1990-е годы власти закрыли глаза на подпольную торговлю, и появились «хозяева денег» — северокорейские нэпманы. Они контролировали такси, автобусные перевозки и даже кредитовали госпредприятия. Власти узаконили рынки, а частный капитал использовали для финансирования строек. Однако в пандемию руководство страны ужесточило контроль и ввело «Политику единой торговли», заставив частников влиться в госструктуры.

Ким Чен Ын, по словам Кима, пытается совместить коммерческий опыт, полученный во время учебы в Швейцарии, с северокорейской идеологией. В стране действуют местные сайты, работает «храм науки» в форме атома с тысячами компьютеров, где можно изучать лекции западных ученых.