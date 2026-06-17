Япония в мае снизила импорт СПГ до минимума

Япония, которая является одним из крупнейших импортеров сжиженного природного газа (СПГ) в мире, в мае 2026 года закупила минимальный объем СПГ за последние 24 года на фоне битвы за газ на мировом рынке после выбытия поставок с Ближнего Востока. Это следует из данных Министерства финансов страны.

Так, общий импорт СПГ Японией в мае составил 3,96 млн тонн (-15% в годовом сопоставлении и -7% по отношению к апрелю). Меньший объем закупок последний раз наблюдался 24 года назад - в июне 2002 года (3,88 млн тонн). В частности, Япония закупила 899 тыс. тонн у стран Азии, 899 тыс. тонн у стран АСЕАН, 677 тыс. тонн у США, 453 тыс. тонн у России.

Страны Ближнего Востока (Катар, ОАЭ и Оман) обеспечили поставки лишь 129 тыс. тонн сжиженного газа в Японию в мае. Этот показатель оказался на 72% ниже по сравнению с 2025 годом и на 7% меньше, чем в апреле. В начале марта Катар приостановил производство сжиженного газа в связи с воздушными ударами Ирана. ОАЭ также испытывают ограничения в транспортировке своего СПГ из-за перекрытия Ормузского пролива.