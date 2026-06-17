Индия в апреле полностью прекратила импорт СПГ из Катара и ОАЭ

Индия, которая является одним из крупнейших импортеров сжиженного природного газа (СПГ) в мире, в апреле 2026 года сократила закупки СПГ на 11%, а отгрузки из Катара и ОАЭ полностью прекратились из-за ближневосточного конфликта. Это следует из данных Министерства промышленности и торговли страны.

Так, импорт СПГ Индией в апреле составил 1,86 млн тонн (на 11% ниже уровня 2025 года и на 14% больше уровня марта 2026 года) на сумму $1,2 млрд. Лидерами по поставкам стали Нигерия (547 тыс. тонн), Оман (407 тыс. тонн) и США (357 тыс. тонн).

Также Индия закупила 285 тыс. тонн СПГ у Анголы. Прочие страны поставили за месяц менее 100 тыс. тонн каждая.

Страны Ближнего Востока (Катар, ОАЭ и Оман) обеспечили 21,9% импорта сжиженного газа Индией в апреле против 49,5% в марте. В начале марта Катар приостановил производство сжиженного газа в связи с воздушными ударами Ирана. ОАЭ также испытывают ограничения в транспортировке своего СПГ из-за перекрытия Ормузского пролива.

Всего за январь - апрель 2026 года Индия закупила 7,95 млн тонн СПГ (рост на 2% по отношению к аналогичному периоду 2025 года).