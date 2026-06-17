Страны ОПЕК+ в мае снизили нефтедобычу

Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении по ограничению добычи нефти, в мае 2026 года сократили производство на 40 тыс. баррелей в сутки (б/с) и существенно отстали от плановых показателей, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

По данным МЭА, целевой уровень для стран ОПЕК+, добровольно ограничивающих нефтедобычу, в мае составлял 33,7 млн б/с, тогда как фактическая добыча равнялась 24,26 млн б/с. Таким образом, отставание от плана составило около 9,44 млн б/с.

Добыча всех стран ОПЕК+ в мае снизилась более чем на 1 млн б/с, до 30,3 млн б/с.