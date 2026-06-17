В АСЕАН заявили о большом потенциале роста торговли с Россией

Объем торговли между Россией и странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии превысил 17 млрд долларов. Об этом на открытии делового форума Россия — АСЕАН заявил генеральный секретарь объединения Као Ким Хорн.

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По его словам, нынешние показатели пока не отражают всех возможностей сотрудничества. Глава ассоциации отметил, что у сторон сохраняется значительный потенциал для дальнейшего увеличения товарооборота и расширения экономических связей.

Као Ким Хорн подчеркнул, что Россия и государства АСЕАН развивают взаимодействие сразу по нескольким направлениям. Среди них — промышленность, научные разработки, сельское хозяйство, цифровая экономика и формирование новых логистических цепочек.

По его оценке, сотрудничество строится в условиях, когда особое значение приобретают устойчивость экономики и способность быстро адаптироваться к меняющейся ситуации. В этой связи партнеры работают над развитием цепочек поставок, внедрением новых технологий и поиском дополнительных направлений для совместной работы.

Генеральный секретарь АСЕАН также заявил, что расширение экономических связей должно создать новые возможности для роста и повысить эффективность партнерства между Россией и странами объединения.