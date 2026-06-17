Россия и Узбекистан наращивают сотрудничество в одной сфере

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил об увеличении сельскохозяйственного товарооборота между Россией и Узбекистаном, передает ТАСС.

Мишустин принял участие в V Ташкентском международном инвестиционном форуме. В ходе своего выступления он уточнил, что благодаря совместной работе продовольственная безопасность продолжает укрепляться.

«Товарооборот сельхозпродукцией за первые четыре месяца вырос почти в полтора раза», — подчеркнул глава кабмина.

Он также отметил важную роль России в качестве инвестора в экономику республики. По словам Мишустина, сумма российских вложений составляет более 4 трлн рублей. Он подчеркнул, что российские предприниматели активно работают на узбекском рынке.

Премьер-министр отметил, что Россия и Узбекистан наращивают взаимодействие в торговле, инвестициях и промышленности, а также запускают совместные инициативы для углубления двусторонних экономических отношений.

Ранее Мишустин на встрече с главой администрации президента Узбекистана Саидой Мирзиеевой заявил, что Москва и Ташкент ставят перед собой цель нарастить взаимный товарооборот до 30 миллиардов долларов и уже активно работают в этом направлении.