Премьер Малайзии обсудит с Путиным увеличение поставок российской нефти

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим намерен обсудить с российским президентом Владимиром Путиным вопрос об увеличении поставок нефти из РФ.

Его слова приводит ТАСС.

«Да, у вас есть возможности. Есть много идей. Я обсужу их с президентом Путиным сегодня вечером», — сказал премьер Малайзии на полях делового форума Россия-АСЕАН.

Саммит Россия-АСЕАН с участием 8,5 тыс. человек пройдет в Казани с 17 по 19 июня. К участию приглашены 13 делегаций. В списке: Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Восточный Тимор, Россия, секретариат АСЕАН.

До этого Путин заявил, что Россия и АСЕАН за 35 лет взаимодействия накопили большой опыт сотрудничества и создали хороший задел на будущее. Глава государства обратил внимание, что на форуме в Казани соберутся ведущие представители бизнес-сообществ России и государств, входящих в ассоциацию.