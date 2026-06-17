Майские прорывы китайской экономики: о чем рассказал Госстат КНР

Россия-Китай: главное

Китайская экономика по итогам мая продолжала набирать обороты: снижение инвестиционной и потребительской активности были с лихвой компенсированы взрывным ростом внешней торговли, уверенными темпами развития промпроизводства и сектора услуг. Об этом свидетельствует опубликованная 16 июня макроотчетность Госстата КНР.

Промышленное производство по итогам января-мая показало рост в 5,4 процента. Список лидеров по темпам развития остался неизменным. В мае производство 3D-принтеров в КНР выросло на 54,4 процента год к году, литий-ионных батарей - на 40 процентов, промышленных роботов - на 27,9 процента.

После проседания в начале года к устойчивому развитию вернулось производство автомобилей на новых источниках энергии: в мае его объем увеличился на 22,4 процента, свидетельствуют данные Китайской ассоциации производителей легковых автомобилей (КАПЛА). Объем производства достиг 1 млн 554 тысяч единиц. Продажи "зеленых" авто на внутреннем рынке выросли на 14,4 процента - до 1 млн 496 тысяч единиц. Их доля на китайском авторынке по итогам мая достигла 56,9 процента, а в начале июня подскочила до рекордных 67 процентов.

По данным ассоциации, с начала июня все 10 самых продаваемых марок авто на китайском рынке были именно автомобилями на новых источниках энергии. Причинами взрывной популярности "зеленых" автомобилей в КАПЛА назвали продолжающуюся в КНР кампанию по государственному субсидированию обновления автопарка и рост цен на бензин, который сделал авто с ДВС более дорогими в эксплуатации.

Сектор услуг в январе-мае продемонстрировал рост в 4,8 процента. Быстрее всего развивалась отрасль информационных технологий, которая только в мае выросла на 11,3 процента.

В списке отстающих оказалась розница. В мае товарная розница сократилась на 0,6 процента год к году, а за пять месяцев показала очень сдержанный рост в 1,2 процента. Впрочем, это отчасти компенсируется быстрым развитием розницы услуг, которая в январе-мае выросла на 5,4 процента: ее темпы роста оказались в 4,5 раза выше, чем у товарной. Наблюдатели полагают, что в дальнейшем для развития розницы ставка будет сделана именно на сектор услуг - об этом уже говорилось на мартовской сессии Всекитайского собрания народных представителей.

Не самым лучшим образом обстоят дела и с инвестиционной активностью. В январе-мае объем инвестиций в основные фонды сократился на 4,1 процента год к году. Основные причины - продолжительное падение капиталовложений в стройсектор (-16,2 процента) и снижение на 7,1 процента инвестиций от частного капитала. Впрочем, приток капитала падал не по всем секторам: инвестиции в производство компьютеров выросли на 18,3 процента, в информационные технологии - на 13,8 процента.

Экономисты уверены, что в ближайшем будущем ситуация изменится и инвестиционная динамика выйдет в позитив. Это связано с тем, что Китай в июне начал осуществлять проекты XV пятилетки.

Первый мега-проект стартовал 8 июня. Речь идет о строительстве второго каскада шлюзов на крупнейшем в мире гидроузле "Санься" ("Три ущелья") на реке Янцзы. Необходимость стройки назрела давно. Проектная пропускная способность существующих шлюзов на "Санься" - 100 млн тонн грузов в год - была превышена еще в 2011 году, с опережением графика на 19 лет. Сейчас грузопоток через них составляет 170 млн тонн в год, что неизбежно создает пробки на Янцзы. С введением в эксплуатацию второй очереди шлюзов пропускная способность гидроузла "Санься" вырастет до 336 млн тонн грузов в год. Стоимость проекта - порядка 77 млрд юаней (около $11 млрд), на его осуществление отведено 112 месяцев.

Кроме того, введены в действие планы по реновации городов и развитию сельского хозяйства до 2030 года. Они, в частности, предполагают реновацию 500 тыс. домов в 150 тыс. старых городских микрорайонах и доведение уровня механизации сельского хозяйства до 80 процентов.

Китай также запустил трехлетнюю кампанию, направленную на повышение энергоэффективности и снижение эмиссий с промышленных предприятий. Она, прежде всего, коснется производства стали и алюминия, цемента, стекла, а также нефтепереработки и угольной энергетики. Власти будут оплачивать до 20 процентов от стоимости профильных проектов. Планируется, что благодаря их осуществлению в 2026-2028 гг. Китай сократит расход условного топлива на 100 млн тонн угольного эквивалента, эмиссии двуокиси углерода - на 200 млн тонн.

Все эти программы потребуют огромного количества инвестиций, причем не только государственных: к их исполнению будут активно привлекать частный капитал. Работы хватит на всех.

Все стагнационные явления были с лихвой компенсированы внешней торговлей. За пять месяцев ее объем подскочил на 15,3 процента, отдельно в мае темп роста составил 16,9 процента. Ежемесячный объем внешнего товарооборота превышает психологически важную планку в 4 трлн юаней уже три месяца подряд.

После майского визита президента США в КНР "на поправку" пошла американо-китайская торговля. Хотя за пять месяцев ее объем сократился на 6,6 процента, темпы падения замедлились практически вдвое по сравнению с январем-апрелем (-12,9 процента).

Лидерами роста товарооборота с КНР традиционно оставались страны АСЕАН, с которой Китай за январь-май нарастил торговлю на 16,6 процента. Товарооборот с Евросоюзом увеличился на 10,3 процента.

По темпам развития товарооборота всех их обогнала Россия. Объем российско-китайской торговли в январе-мае вырос на 18,8 процента в годовом исчислении - до 760,5 млрд юаней. Темпы роста оказались на 2,7 процентных пункта выше, чем в январе-апреле. В долларовом исчислении рост составил еще больше: 22,9 процента ($109,5 млрд). Россия защитила пятое место в списке крупнейших суверенных внешнеторговых партнеров КНР, уступив лишь США, Республике Корея, Японии и Вьетнаму. Экономисты уверены: при нынешних темпах развития торговли РФ и КНР по итогам года легко выйдут на товарооборот в $250 млрд, а к 2030 доведут его объем до $300 млрд в год.

В целом, несмотря на разнонаправленные тенденции в китайской экономике, международные наблюдатели уверены в том, что она покажет очень хороший рост по итогам года. Показательно, что международное рейтинговое агентство Fitch на днях на 0,5 процентных пункта повысило прогноз роста ВВП КНР в 2026 году - до 4,6 процента.

До сих пор прогноз от Fitch относительно роста китайской экономики оставался самым пессимистичным среди всех международных наблюдателей - всего 4,1 процента. Аналитики агентства ссылались на слабое развитие внутреннего спроса в Китае. При пересмотре прогноза в Fitch признали, что некоторая стагнация на внутренних рынках с лихвой компенсирована бурным развитием внешней торговли КНР.

Сегодня международные наблюдатели прогнозируют рост ВВП КНР в 2026-м в пределах 4,5 процента - 4,8 процента. Так, прогнозы Goldman Sachs и Morgan Stanley - 4,8 процента, Азиатского банка развития - 4,6 процента, UBS - 4,5 процента. Есть высокая доля вероятности, что летом - после публикации китайской макроотчетности за полугодие в июле - многие вновь пересмотрят свои прогнозы относительно китайской экономики на повышение.

Напомним, что принятый в марте плановый показатель роста ВВП КНР на 2026 год составляет "от 4,5 процента до 5 процентов с прицелом на более высокий результат". Выполнят.

Константин Щепин