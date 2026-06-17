Газовый рынок Европы смог выдержать тяжелый кризис из-за Ормузского пролива

Европейский рынок природного газа пережил закрытие Ормузского пролива без серьезных потрясений, сообщает Reuters со ссылкой на исследование центров REKK и CSD.

Как отмечается, соглашение между Вашингтоном и Тегераном позволяет надеяться, что пик кризиса пройден, хотя нормализация транзита займет не одну неделю. Восстановление пострадавших мощностей катарского производителя СПГ, по оценкам экспертов, может растянуться на пять лет.

С начала конфликта в феврале цены на газ в Европе выросли примерно на 10 евро за МВт·ч (около 31%), а общие затраты на газ для стран ЕС увеличились на 48%. Однако систему удалось стабилизировать за счет обильных поставок из США, Алжира и Нигерии.

Аналитики просчитали сценарий, при котором блокада Ормуза совпала бы с полным прекращением поставок газа из России. Даже в таком случае рост цен на газ в Европе, по их расчетам, не превысил бы 0,4–1,4 евро за МВт·ч — благодаря возможности заместить российские объемы дополнительным сжиженным газом и развитой сетевой инфраструктуре.

Главная угроза для европейского газового рынка, по мнению аналитиков, смещается из сферы предложения в сферу спроса. Даже без дополнительных потрясений к 2040 году потребление газа в Евросоюзе может упасть на 30% — до 2700 тераватт-часов в год, главным образом за счет повышения энергоэффективности и электрификации.

По словам специалистов, если средняя цена на газ составит 35 евро за МВт·ч, спрос сократится до 2300 ТВт·ч. В случае повторения геополитических шоков и роста цен до 65 евро падение ожидается до 1700 ТВт·ч.